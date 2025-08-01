  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
Тюменский врач рассказала про обман иммунитета вирусами

Общество, 13:47 31 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Миф о том, что крепкий иммунитет может защитить от всех болезней является заблуждением. Некоторые возбудители настолько агрессивны, что могут поражать даже здоровых людей. Инфекции, такие как Эбола, сибирская язва и менингококк, не интересуются, занимаетесь ли вы спортом или принимаете витамины.

Об этом tmn.aif.ru рассказала врач-инфекционист Светлана Звонцова.

"Современные вирусы также научились обманывать иммунную систему. Например, ВИЧ постоянно мутирует, а герпесвирусы прячутся в нервных клетках. Исследование, опубликованное в журнале Science в 2015 году, показало, что у детей, переболевших корью, резко снижается разнообразие антител, что приводит к так называемой "иммунной амнезии". Это означает, что их иммунная система "забывает" о предыдущих встречах с другими возбудителями болезней", - уточнил специалист.

По ее словам, нередко проблема заключается не в слабом, а в слишком сильном иммунном ответе. "Цитокиновый шторм" при COVID-19 является ярким примером того, как чрезмерная реакция иммунной системы может быть опаснее самого вируса.

Светлана Звонцова подчеркнула, что действительно эффективно для поддержания здоровья, так это здоровый образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание и, конечно же, вакцинация. Прививки создают специфический иммунитет к конкретным возбудителям и являются гораздо более эффективными, чем любые "иммуномодуляторы".

