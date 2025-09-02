  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Тюменские библиотеки перешли на зимний режим работы

Общество, 21:10 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На зимний режим работы перешли библиотеки в Тюмени с 1 сентября. По 31 мая включительно они будут работать по обновленному графику, сообщили в пресс-службе централизованной городской библиотечной системы.

Со вторника по пятницу читателей городских библиотек будут ждать с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 18 часов. Понедельник – выходной, последний четверг месяца - санитарный день.

Библиотека № 10 (ул. Александра Пушкина, 10, ДК "Поиск") и библиотечный пункт Библиотеки имени М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 1) будут работать со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, воскресенье, понедельник – выходные дни.

# библиотека

