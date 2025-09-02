Тюменские спортсмены - победители чемпионата области по лыжероллерам
72 спортсмена из Тюмени, Тюменского района, а также Заводоуковска и Тобольска приняли участие в чемпионате Тюменской области по лыжероллерам среди мужчин и женщин.
В течение двух дней в "Жемчужине Сибири" спортсмены соревновались в индивидуальной гонке свободным стилем и спринте классическим стилем.
В индивидуальной гонке победу одержали Карина Гончарова и Денис Спицов. Победитель среди женщин в спринте - Анастасия Мельникова, среди мужчин первое место занял Денис Спицов.
Все победители чемпионата представляли Тюмень, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.