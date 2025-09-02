  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменские спортсмены - победители чемпионата области по лыжероллерам

Спорт, 18:05 01 сентября 2025

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

72 спортсмена из Тюмени, Тюменского района, а также Заводоуковска и Тобольска приняли участие в чемпионате Тюменской области по лыжероллерам среди мужчин и женщин.

В течение двух дней в "Жемчужине Сибири" спортсмены соревновались в индивидуальной гонке свободным стилем и спринте классическим стилем.

В индивидуальной гонке победу одержали Карина Гончарова и Денис Спицов. Победитель среди женщин в спринте - Анастасия Мельникова, среди мужчин первое место занял Денис Спицов.

Все победители чемпионата представляли Тюмень, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Жемчужина Сибири , лыжероллеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 01.09.2025Тюменские спортсмены - победители чемпионата области по лыжероллерам
09:47 31.08.2025Экозабег на набережной пройдет в Тюмени в рамках TNF
14:03 29.08.2025Тюменцы взяли 10 призовых мест в беговых дисциплинах на Кубке полпреда
10:46 29.08.2025Почти 40 комплектов медалей уже разыграли на Кубке полпреда 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора