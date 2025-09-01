  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
Тюменские первокурсники: наш регион – место возможностей

Общество, 17:07 01 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

В преддверии нового учебного года студенты первого курса встретились с губернатором Александром Моором. Ребята поделились своими планами и сделали с главой региона совместное селфи.

Иван Новоселов поступил в ТИУ на направление "строительство". В будущем он мечтает стать хорошим специалистом, а в свободное от работы время – путешествовать.

Дарья Горбенко – первокурсница ТИУ по направлению "Прикладная геология". Большинство друзей девушки учится именно в этом университете. Дарья уверена, впереди ее ждет обучение с практикующими специалистами, занятия научной деятельностью и победы в составе местной волейбольной команды.

Илья Малышев будет шесть лет учиться в ТМУ на "Лечебном деле", дальше пойдет в ординатуру. Молодой человек считает родную Тюмень стремительно развивающимся и перспективным городом. В будущем он рассматривает возможность стать нейрохирургом и помогать тюменцам.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

