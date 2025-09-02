  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
При пожаре на улице Кремлевской в Тюмени погиб человек

Происшествия, 22:33 01 сентября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб при пожаре на улице Кремлевской в Тюмени 1 сентября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение поступило около девяти часов вечера. Возгорание возникло в квартире на 13-м этаже 16-ти этажного жилого дома по адресу: ул. Кремлевская, д. 112/1.

Три пожарных расчета МЧС ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

﻿
