Федеральный форум "Производительность 360" пройдет на ВДНХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

VII Федеральный форум "Производительность 360" пройдет в павильоне №57 "Россия – моя история" на ВДНХ 6 и 7 ноября, сообщает правительство РФ.

"Задача на предстоящие годы – превратить работу по повышению производительности труда в управленческую норму на всех уровнях. Сегодня это не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста", – отметил вице-премьер Александр Новак.

В первый день форума обсудят изменение структуры занятости, потребления и технологического развития в ключевых областях. Второй день будет посвящен первым результатам работы по направлениям социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Основные участники – компании с выручкой от 400 млн рублей как уже вошедшие в федеральный проект, так и желающие в него вступить. Это обрабатывающие производства, транспортные и строительные предприятия, компании из сферы туризма.

Вход на форум свободный. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия.