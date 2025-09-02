Развить управленческие навыки поможет глава Тюменского округа участнику "Боевого кадрового резерва"

| Фото: проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Развить управленческие навыки поможет глава Тюменского округа Ольга Зимина участнику проекта "Боевой кадровый резерв" Ивану Петрову. Глава муниципалитета стала наставником ветерана специальной военной операции.

"Мне выпала честь быть наставником Ивана Александровича и помочь ему развивать необходимые управленческие навыки в рамках обучения по программе "Государственное и муниципальное управление", - рассказала Ольга Зимина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что уже обсудила со своим стажером основные направления совместной работы, и удалось на день погрузить Ивана Петрова в деятельность руководителя округа.

| Фото: администрация Тюменского округа | Фото: администрация Тюменского округа

"Днем провели встречу сразу с двумя советами ветеранов: в Каменку приехали коллеги из Нариманова. Особо подчеркнула, как важно руководителю любого уровня власти, особенно муниципального, встречаться с людьми лично, рассказывать о состоянии дел, отвечать на вопросы и вместе планировать дальнейшие шаги", - уточнила глава округа.

Завершился совместный рабочий день аппаратным совещанием с заместителями главы, на котором обсудили дорожное строительство, подготовку к зимнему отопительному периоду, предстоящие выборы в окружную думу.

По словам Ольги Зиминой, программа учебы "Боевого кадрового резерва Тюменской области" и работа с наставниками рассчитана на девять месяцев. По итогам участники получат предложения о работе в органах власти.