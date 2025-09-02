Ярковский и Исетский районы завершают подготовку к отопительному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

95% составляет готовность к отопительному сезону 2025–2026 годов в Ярковском и Исетском районах. "Тюменский коммунальный сервис", дочернее предприятие СУЭНКО, отвечающее за теплоснабжение населенных пунктов двух районов, завершает комплекс необходимых мероприятий, отметили в пресс-службе компании.

В рамках подготовки в Исетском районе отремонтировали пять котельных: восстановили кровли, стены, полы, заменили окна. На тепловых колодцах заменили восемь крышек и 15 люков. Отремонтировали котлы в с. Денисово, Архангельское и Исетское. В Бархатово демонтировали старую, давно не работающую дымовую трубу, а в Рафайлово — отремонтировали три действующие.

Также в рамках инвестиционной программы СУЭНКО специалисты провели реконструкцию теплотрассы в с. Исетское по ул. Кирова, проложив более 1 км новых труб. Две новые современные блочно-модульные котельные на данный момент в стадии строительства в пос. Кировский и Коммунар. Залиты фундаменты, подведены газ и вода. Они придут на смену старым, изношенным объектам и обеспечат более качественное теплоснабжение.

В с. Ярково отремонтировали участок теплосетей на перекрёстке ул. Декабристов и Кирова. На одной из котельных установили современные насосы мощностью 75 кВт, которые могут плавно регулировать подачу тепла в зависимости от погоды. На другом объекте завершаются работы по гидроизоляции кровли. В с. Дубровное заменили старые сети, подающие тепло в жилые дома и социальные объекты.

Также важным элементом подготовки к отопительному сезону стала масштабная ревизия тепловых сетей. Проведена промывка и гидравлические испытания трубопроводов общей протяжённостью 66 км в двухтрубном исполнении. Специалисты обновили систему мониторинга и провели техобслуживание камер видеонаблюдения, чтобы контролировать ситуацию и оперативно реагировать на любые изменения.