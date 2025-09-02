В международном аэропорту Рощино изъяли 230,8 кг запрещенных продуктов

Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

230,8 кг продуктов животноводства без документов изъяли у пассажиров международных рейсов в аэропорту Рощино Тюмени с начала года. Их обнаружили в ручной клади при ее досмотре у граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Всего специалисты выявили 96 случаев нарушения правил ввоза подконтрольной животноводческой продукции на территорию России. Для личного пользования пассажиры пытались ввезти 120 кг молочной продукции, 46 кг – мясной, 50 кг - мёда и 14,8 кг рыбы без заводской упаковки.

Все 230,8 кг изъятых продуктов уничтожили, а на их владельце завели дела об административных правонарушениях.