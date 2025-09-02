  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

В международном аэропорту Рощино изъяли 230,8 кг запрещенных продуктов

Общество, 16:16 02 сентября 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

230,8 кг продуктов животноводства без документов изъяли у пассажиров международных рейсов в аэропорту Рощино Тюмени с начала года. Их обнаружили в ручной клади при ее досмотре у граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Всего специалисты выявили 96 случаев нарушения правил ввоза подконтрольной животноводческой продукции на территорию России. Для личного пользования пассажиры пытались ввезти 120 кг молочной продукции, 46 кг – мясной, 50 кг - мёда и 14,8 кг рыбы без заводской упаковки.

Все 230,8 кг изъятых продуктов уничтожили, а на их владельце завели дела об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аэропорт Рощино , продукты питания , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 02.09.2025Для защиты домов от паводка дорогу в Ишимском округе поднимут на метр
18:07 02.09.2025Ярковский и Исетский районы завершают подготовку к отопительному сезону
17:56 02.09.20253 сентября - события дня
17:20 02.09.2025В Тюмени отпраздновали юбилей главного штаба нефтяников региона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора