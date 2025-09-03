День здоровья пройдет в Тюмени на нескольких площадках

День здоровья "Большой тюменский пикник" пройдет в Тюмени 6 сентября на нескольких городских площадках. Горожан ждут в экопарке Затюменский, в Гилевской роще, скверах Лагунова, Школьном, Комсомольском и на пруду Южном, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Регистрация участников начнется в 10 часов, с 11 часов стартует конкурсная программа. Первым испытанием для команд станет "Оформление места командного пикника". По звуковому сигналу участникам предстоит превратить своё пространство в настоящий островок уюта и креатива.

В 11 часов 20 минут участников ждет состязание "Время игры". Команды отправятся в игровой квест с дворовыми забавами, весёлыми стартами, заданиями на сплочение и доверие. Каждое испытание будет отмечено в регистрационной карточке.

С 12 часов начнется "Презентация команд". Здесь тюменцам предстоит придумать название, девиз, оформить своё пространство и удивить жюри полезными угощениями.

После торжественного представления всех команд начнётся "Большой пикник". Завершением официальной части станет награждение победителей и призеров праздника.