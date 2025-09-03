  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

День здоровья пройдет в Тюмени на нескольких площадках

Общество, 16:59 03 сентября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

День здоровья "Большой тюменский пикник" пройдет в Тюмени 6 сентября на нескольких городских площадках. Горожан ждут в экопарке Затюменский, в Гилевской роще, скверах Лагунова, Школьном, Комсомольском и на пруду Южном, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Регистрация участников начнется в 10 часов, с 11 часов стартует конкурсная программа. Первым испытанием для команд станет "Оформление места командного пикника". По звуковому сигналу участникам предстоит превратить своё пространство в настоящий островок уюта и креатива.

В 11 часов 20 минут участников ждет состязание "Время игры". Команды отправятся в игровой квест с дворовыми забавами, весёлыми стартами, заданиями на сплочение и доверие. Каждое испытание будет отмечено в регистрационной карточке.

С 12 часов начнется "Презентация команд". Здесь тюменцам предстоит придумать название, девиз, оформить своё пространство и удивить жюри полезными угощениями.

После торжественного представления всех команд начнётся "Большой пикник". Завершением официальной части станет награждение победителей и призеров праздника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День здоровья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 03.09.2025В деревне Большой Краснояр завершается строительство школы 
16:59 03.09.2025День здоровья пройдет в Тюмени на нескольких площадках
16:48 03.09.2025Рустам Сайфуллин подарил полпреду в УФО Артему Жоге книгу "Конек-горбунок"
16:37 03.09.2025Названа самая популярная уловка мошенников последних месяцев

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора