Участника программы "Время героев" познакомили с работой экодомов в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Время героев" Евгений Кочергин проходит стажировку в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. В ее рамках, 2 августа, он посетил экодом "Центральный" в Тюмени.

"За два дня посмотрели много интересного: съездили на мусоросортировочный завод, полигон, посмотрели, как все работает. В этом экодоме тоже первый раз, все время проходил мимо него. Сейчас же увидел, как здесь все устроено. Для меня это познавательно и интересно, потому что я не знал, как у нас в регионе перерабатывают мусор", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Евгений Кочергин.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В экодоме он сдал вторсырье, а также поучаствовал в процессе его переработки. Вместе с сотрудниками площадки он сделал закладку для книги из старых пакетов.

Всего по Тюменской области открыто семь экодомов. Они расположены в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Здесь принимают пленки, ПЭТ-бутылки, металл, стекло, картон, бумагу, ПНД-флаконы, крышки. Также в зеленые дома можно принести использованные батарейки и зарядные устройства. Все это сортируется, часть находит вторую жизнь сразу в гринбоксе, где есть несколько установок для переработки пластика, остальное же в виде кипы отправляется на соответствующие предприятия.

Кроме этого, на территории регулярно проводят образовательные мастер-классы, где учат правильно разделять, подготавливать и сдавать отходы на переработку. Проводится и ежегодная акция "Экокопилка". Участие могут принимать школы, детские сады, университеты и учреждения допобразования.

"К нам приходят дети, взрослые, пенсионеры, но, наверно, чаще всего именно семьями заходят. Причем больше всего приносят ПЭТ-бутылки. Раздельный сбор важно вести для экологии, нашей планеты в целом. Если мы выбрасываем все в одну урну, то это превращается в мусор, а если относить нам, то это уже вторичный ресурс", – отметила администратор экодома "Центральный" Алия Кадырова.

Напомним, ранее Евгений Кочергин уже прошёл стажировку в региональных департаментах тарифной и ценовой политики и агропромышленного комплекса, Главном управлении строительства и других. Впереди ещё несколько областных департаментов, знакомство с муниципалитетами. С конца сентября его ждет второй модуль обучения программы "Время героев" в Москве.

Виктория Макарова