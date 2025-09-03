  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

В селе Бердюжье создают мемориал в честь защитников Отечества

Общество, 15:42 03 сентября 2025

из Telegram-канала главы Бердюжского округа Александра Хуснулина | Фото: из Telegram-канала главы Бердюжского округа Александра Хуснулина

Мемориал в честь земляков – защитников Отечества создают в с. Бердюжье Тюменской области. Уже определено место расположения памятника, строители установили его основание, рассказал глава Бердюжского округа Александр Хуснулин.

Саму скульптуру на площади Памяти установят позже. Глава округа обратился к землякам с просьбой бережно относиться к создаваемому мемориалу: "Давайте сохраним то, что мы с вами создаем. Проведите с вашими детьми разъяснительную беседу о том, что нужно чтить память о наших ребятах, отдавших свою жизнь за наше мирное небо".

# Бердюжский район , бойцы , мемориал , СВО

﻿
