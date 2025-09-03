В селе Бердюжье создают мемориал в честь защитников Отечества
Мемориал в честь земляков – защитников Отечества создают в с. Бердюжье Тюменской области. Уже определено место расположения памятника, строители установили его основание, рассказал глава Бердюжского округа Александр Хуснулин.
Саму скульптуру на площади Памяти установят позже. Глава округа обратился к землякам с просьбой бережно относиться к создаваемому мемориалу: "Давайте сохраним то, что мы с вами создаем. Проведите с вашими детьми разъяснительную беседу о том, что нужно чтить память о наших ребятах, отдавших свою жизнь за наше мирное небо".