Месячник знаний стартовал в тюменской Менделеевке

Общество, 12:35 03 сентября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Месячник знаний стартовал в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Проект открылся викториной "Задачки со звездочкой". Участники ответили на вопросы о литературе и космосе и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению пенала-панды, сообщили в региональном департаменте культуры.

В течение сентября в областной научной библиотеке и её филиалах пройдёт около 30 образовательных мероприятий. Младших школьников ждут познавательные часы и экологические игры. Ученики 5–9 классов примут участие в интеллект-турнире "Мудрость старины", профориентационных встречах и квизе "Пушкин и Сибирь". Старшеклассники посетят лекции о Д. И. Менделееве. Книжные выставки помогут познакомиться с литературой о научных открытиях.

По словам руководителя Детской библиотеки им. К. Я. Лагунова Светланы Ярковой, проект направлен на развитие способностей детей и их личностный рост.

Все события бесплатные, требуется предварительная запись. Возрастное ограничение: 6+

﻿
