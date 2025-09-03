В Тюмени на пожаре погиб человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возгорание жилого дома из-за короткого замыкания произошло на ул. Лобкова в Тюмени 2 сентября. В результате происшествия погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области.

Из пожара на ул. Осипенко спасатели эвакуировали семь человек. Горела двухкомнатная квартира. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Пострадавших нет.

Из-за неосторожного обращения с огнем на ул. Александра Логунова горел вагон-бытовка. Огонь ликвидировали на площади 8 кв. м. Во время пожара один человек получил травмы.

В Тюменской области также зафиксировали возгорание двух автомобилей. В Абатском муниципальном округе на 372 км автодороги Тюмень - Омск горел автомобиль Scania. Огонь повредил грузовой прицеп на площади 45 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность узлов и механизмов транспортного средства. В с. Исетском загорелся автомобиль "ВАЗ-2114". Причина пожара устанавливается.

Всего в регионе 2 сентября зафиксировали девять техногенных пожаров. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению. Из пожаров эвакуировали семь человек. Один человек получил травмы, один - погиб.