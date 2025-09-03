Прием заявок на грантовый конкурс форума "Утро" в Тюмени продлили до 14 сентября

Заявочную кампанию на конкурс "Росмолодёжь.Гранты" в рамках форума "Утро" продлили до 14 сентября. Отправить свой проект можно до 18 часов по московскому времени, сообщают организаторы.

Конкурс даёт шанс каждому заявить о себе, выбрав одну из 19 номинаций, и получить поддержку на развитие проекта. Размер гранта может достигать 1 миллиона рублей. Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, "Утро" пройдёт в Тюмени в городском формате – на площадках молодёжных и общественных пространств. На событии соберутся более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России.

Возрастное ограничение: 12+