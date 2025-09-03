  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

Прием заявок на грантовый конкурс форума "Утро" в Тюмени продлили до 14 сентября

Общество, 15:31 03 сентября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Заявочную кампанию на конкурс "Росмолодёжь.Гранты" в рамках форума "Утро" продлили до 14 сентября. Отправить свой проект можно до 18 часов по московскому времени, сообщают организаторы.

Конкурс даёт шанс каждому заявить о себе, выбрав одну из 19 номинаций, и получить поддержку на развитие проекта. Размер гранта может достигать 1 миллиона рублей. Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, "Утро" пройдёт в Тюмени в городском формате – на площадках молодёжных и общественных пространств. На событии соберутся более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России.

Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 03.09.2025В деревне Большой Краснояр завершается строительство школы 
16:59 03.09.2025День здоровья пройдет в Тюмени на нескольких площадках
16:48 03.09.2025Рустам Сайфуллин подарил полпреду в УФО Артему Жоге книгу "Конек-горбунок"
16:37 03.09.2025Названа самая популярная уловка мошенников последних месяцев

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора