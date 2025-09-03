  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Реставрация дома мещанина Трофимова завершается в Тюмени

Общество, 17:13 03 сентября 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Реставрация дома мещанина Трофимова (ул. Осипенко, 25) завершается в Тюмени. Памятник архитектуры восстановили после серьезного пожара, жилой дом приспособили под административно-офисные помещения.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал заместитель председателя комитета по охране объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов.

До революции особняк принадлежал состоятельному рыботорговцу Павлу Алексеевичу Трофимову. В советские годы дом стал многоквартирником. В наши дни из-за ветхого и аварийного состояния здания жильцов расселили.

"Здание пострадало от пожара, длительная эксплуатация тоже накладывает отпечаток. В результате обследования было установлено, что большая часть конструкции здания подвержена биопоражениям, были следы гнили. Проектировщики пришли к выводу, что здание нужно реставрировать методом переборки", — прокомментировал Александр Кононов.

Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Здание разобрали, дефектовку прошли все его элементы. Те, что оказались непригодными, заменили на новую древесину. Часть декоративных элементов, которые были в хорошем состоянии, использовали при реставрации. В доме восстановили интерьерную лепнину.

Из истории особняка

Землю под строительство особняка в четвертом участке Тюмени, близ Ильинской церкви, тюменский мещанин Павел Трофимов выкупил за 300 рублей у чердынского мещанина Дмитрия Барышникова в 1889 году. В 1890 году Трофимов получил от городской управы разрешение на постройку в этом месте двухэтажного деревянного дома.

﻿

На конец XIX века в доме № 15 по улице Томской (прежнее название улицы Осипенко) проживали две мещанские семьи — Трофимовы и Дрягуновы.

По данным первой переписи населения, основной доход 53-летнему мещанину Павлу Трофимову, уроженцу Ялуторовского округа Тобольской губернии, приносили рыботорговля и домовладение. С ним проживали 53-летняя супруга Аграфена Григорьевна, а также их сыновья со своими женами — 31-летний Иван, который трудился приказчиком у отца, и 26-летний Михаил.

﻿

В ряде источников приводится информация, что супруга Павла Алексеевича стала жертвой большого террора. Однако, судя по архивным источникам, речь о жене Ивана Павловича — Елене Григорьевне Трофимовой (1878 г. р.). Она была расстреляна в Тюмени в январе 1938 года, впоследствии реабилитирована.

На рубеже XIX – XX веков Павел Трофимов неоднократно упоминается в документах городской управы в качестве одного из крупнейших рыботорговцев — наряду с "рыбным королем" Александром Михалёвым и торговцем рыбой и кедровыми орехами Александром Россошных. Их рыбные ряды располагались на Гостинодворной площади. В докладах управы сообщалось, что на начало XX века площадь была "загроможденной лавками и балаганами для рыбной торговли". Неоднократно городские власти требовали от Трофимова и других торговцев убрать свои деревянные лавки подальше от реки Туры и начать продавать рыбу в каменном гостином дворе. Связано это было с тем, что в водоем попадали чешуя и другие отбросы.

Долгое время мещанин Трофимов занимал общественные должности, в частности, был членом Тюменской торговой депутации. Она регулярно проверяла торговые заведения города и следила за качеством товаров.

Павел Трофимов скончался 2 января 1912 года в возрасте 67 лет "от паралича сердца". На следующий день в выпуске "Сибирской торговой газеты" появился некролог:

"Павел Алексеевич Трофимов Волею Божею скончался 2-го сего Января, после непродолжительной болезни, о чем с душевным прискорбием извещают родных и знакомых жена и дети. Литии ежедневно в 11 часов дня и 6 часов вечера. Вынос тела в Ильинскую церковь 4-го Января в 9 часов утра".

Тюменский застройщик "Завод ЖБИ-3", который приобрел памятник архитектуры и занимается его восстановлением, решил сохранить еще одну историческую постройку на территории усадьбы. Это двухэтажный деревянный амбар. Именно в нем мещанин Трофимов организовал заготовку рыбы, которую продавал на Гостинодворной площади.

"Этот амбар — неотъемлемая часть дома. В доме они жили, а здесь привозили рыбу, сушили, солили ее. Потом возили на рынок и продавали", — рассказал учредитель ООО "Завод-ЖБИ-3" Владимир Соловьев.

Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Вторая семья, которая проживала в доме на ул. Томской до революции, состояла из мещанина Ефима Яковлевича Дрягунова 32 лет, который работал приказчиком в пароходстве, его 31-летняя жена Анна Петровна, а также сестра главы семейства — 18-летняя Ольга Дрягунова. Кроме того, при двух семьях в усадьбе проживали кухарка, горничная и три кучера. Для них в доме был отдельный вход.

Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Завершить реставрацию дома рассчитывают к концу сентября — началу октября 2025 года. На территории усадьбы тюменцы увидят старую резьбу с дома, ее оформили в специальный стенд.

Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Влада Нерадовская

# история , краеведение , памятники архитектуры , реставрация

﻿
