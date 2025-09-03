В деревне Большой Краснояр завершается строительство школы

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Новая школа готовится к открытию в деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа.

Заведующая Лариса Федорова показала, что уже сделано, руководителю фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы, региональному координатору партпроекта "Новая школа" Андрею Артюхову и главе округа, секретарю местного отделения партии Евгению Золотухину.

"Классы оснащают мебелью и техникой, устанавливается лабораторное оборудование. В сельской школе предусмотрены просторный спортивный зал, библиотека, светлая столовая, кабинеты для кружков. Пришкольная территория уже полностью благоустроена, здесь размещены прекрасная игровая площадка и спортивные сооружения", - отметил Андрей Артюхов.

Современное здание построено в рамках региональной программы по замене деревянных школ. Сейчас занятия проходят в старой школе, сдачу новой жители ждут с нетерпением, рассказал Евгений Золотухин.

Обучение там планируется начать с торжественного события - в рамках проекта "Единой России" "Лица Героев" открыть на фасаде баннер с портретом первого директора школы, фронтовика Абдрахмана Сафиуллина.