Роман Рзаев: участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области” уверенно встроятся в мирную жизнь
Участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области” уверенно встроятся в мирную жизнь, смогут проявить все свои навыки и таланты.
Так считает председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.
“Наша страна всегда усиливает работу с ветеранским движением после любого конфликта. Понимаем, что меры социализации, которые проводятся, безусловно необходимы, чтобы эти люди встроились в мирную жизнь”, - сказал Роман Рзаев.