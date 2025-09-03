  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Четверых человек спасли пожарные в Тюмени

Происшествия, 19:30 03 сентября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четверых человек спасли огнеборцы из задымленных помещений при пожаре в Тюмени 3 сентября. Еще шестерых эвакуировали на свежий воздух, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение поступило в седьмом часу вечера. Возгорание возникло на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 64.

На место вызова привлекались 24 человека и восемь единиц техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 40 квадратных метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

