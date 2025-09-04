  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
В центре села Бердюжье благоустроят общественную территорию

Общество, 10:57 04 сентября 2025

администрация Бердюжского округа | Фото: администрация Бердюжского округа

Общественную территорию благоустроят в с. Бердюжье. Работы уже начались на участке от Центрального парка до остановочного павильона у детской школы искусств. Об этом сообщает администрация Бердюжского округа.

В муниципалитете предупредили сельчан, что на проезжей части уже работает дорожная техника. Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка.

# Бердюжье , благоустройство

