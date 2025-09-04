В центре села Бердюжье благоустроят общественную территорию

| Фото: администрация Бердюжского округа

Общественную территорию благоустроят в с. Бердюжье. Работы уже начались на участке от Центрального парка до остановочного павильона у детской школы искусств. Об этом сообщает администрация Бердюжского округа.

В муниципалитете предупредили сельчан, что на проезжей части уже работает дорожная техника. Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка.