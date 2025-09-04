Артём Жога поддержал идею издания книги об уральских участниках спецоперации, Героях России

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога поддержал идею участника второго потока программы "Время героев" Максима Шоломова издать книгу об уральских участниках спецоперации, удостоенных Золотой Звезды.

"Такие книги должны появиться во всех школах УФО", - заявил он на встрече с Героями России - участниками Всероссийской акции "Вахта Героев Отечества", которая проходит в Свердловской области во второй раз.

За три дня Герои России провели уроки мужества в 45 учреждениях образования региона, пообщались с шестью тысячами школьников и студентов. Они воспитывают подрастающее поколение не словами, а личным примером. И это – самый мощный аргумент, который проникает напрямую в сердца.

Полпред обсудил с участниками акции планы по дальнейшей работе с молодёжью.

"Уверен, что необходимо расширять аудиторию, проводить встречи с трудовыми коллективами и молодыми семьями. А также привлекать к просветительской деятельности только вернувшихся с передовой ребят", - подчеркнул Артём Жога.

Звание Героя Российской Федерации Максиму Шоломову присвоено указом президента РФ от 28 марта 2023 года за проявленное личное мужество и героизм.

С 24 февраля 2022 года Максим Шоломов является участником СВО операции по денацификации и демилитаризации территории Украины. В ходе боев получил многократные тяжелейшие ранения.

Во время выполнения боевой задачи военнослужащие под командованием Максима Шоломова удерживали важный населенный пункт в течение недели, отражая атаки противника, в десятки раз превосходящие наши силы. Благодаря его грамотным и решительным действиям враг понес значительные потери и в технике, и в живой силе. В одном из боев, будучи тяжело раненным, Шоломов вывел из-под огня и спас жизни десяткам бойцов.