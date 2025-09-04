В Тюмени лесной массив в районе ул. Троицкой очистят от мусора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесной массив в районе ул. Троицкой в Тюмени очистят от мусора участники субботника "Зелёная Россия". Акция пройдет 6 сентября, начало — в 10 часов. Присоединиться к экологам могут все желающие, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

В департаменте отметили, что год назад к акции присоединились 26 населенных пунктов Тюменской области. В субботнике участвовали 42 тыс. человек, которые собрали 12 тыс. куб. м мусора, посадили 3,5 тыс. деревьев.

Место сбора указано на схеме, координаты 57.154430, 65.414767.