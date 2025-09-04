Учения в аквапарке и гостиничном комплексе провели пожарные в Тюмени

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Тренировку для сотрудников МЧС России провели в тюменском аквапарке и прилегающем к нему гостиничном комплексе 4 сентября. В пожарно-тактических учениях задействовали 19 единиц техники и более 70 человек, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По легенде в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар на пятом этаже в номере отеля. Коридоры и помещения наполнились дымом, несколько постояльцев были отрезаны от путей эвакуации.

Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения отработали взаимодействие с администрацией объекта и службами жизнеобеспечения по эвакуации и спасению людей, проведение быстрого и четкого боевого развертывания, работе с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием.

Кроме сотрудников чрезвычайного ведомства в практической части участие приняли спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и специалисты территориального центра медицины катастроф.