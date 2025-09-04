Старт IX фестивалю парковой скульптуры "Чудотворцы" дан в Увате

| Фото: Telegram-канал главы Уватского округа Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского округа Вячеслава Елизарова

Старт IX фестивалю парковой скульптуры "Чудотворцы" дан в Увате. Тема 2025 года - "Тропой Уватских легенд", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Торжественная церемония состоялась на площади у администрации округа с театрализованной зарисовки о богатстве и истории Уватской земли.

"В этом году в Уват приехали мастера из разных регионов России — от Белгорода и Новосибирска до Удмуртии и Мордовии. Среди участников есть и наши земляки из Туртаса и Алымки. Участники создадут деревянные скульптуры, которые станут частью новой туристической тропы на биатлонном центре им. А. И. Тихонова. Арт-объекты будут не просто украшением, а хранителями местных легенд и традиций”, – сообщил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

С 6 по 10 сентября гости мероприятия смогут посетить мастер-классы и увидеть процесс создания деревянных арт-объектов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.