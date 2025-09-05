  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
В Тобольске подготовили инфраструктуру к запуску отопления

Общество, 19:06 05 сентября 2025

из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Инфраструктуру подготовили в Тобольске к запуску отопления. Первыми тепло получат социальные объекты, об этом сообщил глава города Петр Вагин.

"Они уже могут оформить заявку. При наступлении среднесуточной пятидневной температуры ниже восьми градусов, на шестой день подадим тепло в жилые дома", - уточнил глава города.

Он отметил, что за лето в Тобольске к новому сезону подготовили ТЭЦ, котельные, более 186 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, центральные тепловые пункты. Специалисты обновили 256 м трубопровода в районе дома № 21 ул. Радищева и реконструировали магистральные сети от ТЭЦ в сторону города.

# отопительный сезон , Петр Вагин , подготовка к зиме , Тобольск

