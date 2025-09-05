Предприниматели успевают зарегистрироваться на “Тюменскую марку”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бизнесмены города успевают зарегистрироваться на участие в выставке субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" до 12 сентября. Организаторы ожидают собрать 70 разноплановых участников на площадке "Выставочного зала" по адресу: ул. Севастопольская, 12.

5 сентября в отеле "Ремезов" для бизнесменов города провели встречу, на которой подробно рассказали об условиях участия в предстоящем событии.

Прием заявок идет на сайте "Тюменской марки". Идентификацию пользователи проходят через Госуслуги. Регистрация закрывается 12 сентября в 15 часов. Определение участников пройдет в администрации города с 15 по 19 сентября. Кандидатов уведомят о том, что они стали участниками выставки.

По словам директора Центра по работе с предприятиями, предпринимателями Торгово-промышленной палаты Тюменской области Натальи Баженовой, главная задача, которую преследуют организаторы "Тюменской марки", – показать различные направления деятельности предпринимателей города. Среди уже поданных заявок есть разные отрасли – от строительства до пищевой промышленности и креативных индустрий.

Отметим, в 2025 году "Тюменская марка" продлится три дня. Первый день пройдет 10 октября в закрытом формате только для предпринимателей. Глава города Максим Афанасьев посетит стенды, у бизнесменов будет возможность презентовать свою компанию. В этот день можно организовать B2B-встречи. Предпринимателям предложили подумать на этот счет. Также можно подготовить презентации продолжительностью не более 5-7 минут.

"Уникальность в том, что предприниматели, которые подавали заявки на участие, но не прошли отбор на участие в "Тюменской марке", смогут поучаствовать в деловой программе", – дополнила Наталья Баженова.

11 и 12 октября у Выставочного зала развернется уличная ярмарка. Для горожан проведут розыгрыш призов с использованием барабана, в который будут опускать специальные карточки с фамилиями и телефонами.

В 2025 году предпринимателям предложили подумать над проведением мастер-классов на своих стендах, например, по росписи пряников, плетению из ротанга.

Экспозиции тюменцев дополнят стенды представителей муниципалитетов, у которых разработаны бренды территорий. Например, Ярковский район с "Ярковьем".

Для привлечения горожан в соцсетях в преддверии "Тюменской марки" предприниматели устроят онлайн-флешмоб. Также с этой целью организаторы проведут активности в торговых центрах. Они запланированы на последние выходные перед началом события.

Вход на выставку "Тюменская марка" 11 и 12 октября будет свободным. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова