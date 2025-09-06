Тюменцев пригласят на форум "УТРО" с помощью старинных телефонов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старинные телефоны будут работать в ТРЦ "Гудвин" до 10 октября. Любой желающий сможет услышать записи, которые приглашают тюменцев на городскую программу форума "УТРО".

Телефоны установят на первом этаже торгового центра рядом с фонтаном. Они будут стоять на подставках в виде колонн. Рядом с ними разместят баннер с тремя номерами телефонов. Каждый номер соответствует дате события городской программы форума. На баннере также будет QR-код для регистрации на месте.

Горожане узнают о Мастерской, где можно усовершенствовать навыки самопрезентации, о кейс-чемпионате, на котором научат находить управленческие решения, и о Лаборатории идей, где можно развить предпринимательские навыки и познакомиться с региональными компаниями и их лидерам.

"Городская программа форума "УТРО" предлагает уникальные мероприятия, которых нет в основной программе. Это специальные образовательные события для молодежи, не попавшей в основной состав. Прошедшие отбор присоединятся к одному из трех дней форума. Участники смогут сразу применить новые знания в решении реальных кейсов от ведущих компаний региона, получить обратную связь от наставников и выстроить диалог с будущими работодателями, — поделились руководитель региональной дирекции форума "УТРО" Юлия Халитова.

Как сообщает КП-Тюмень, городская программа пройдет в Тюмени с 25 по 27 сентября. Это дополнительная площадка для молодежи, которая не войдет в основной состав участников форума Уральского федерального округа "УТРО". Студенты и работающая молодежь смогут присоединиться на один день.

Принять участие смогут жители и гости города от 18 до 35 лет. Участники посетят мастер-классы, лекции, кейс-чемпионат и встречи с работодателями. Они узнают о перспективах развития в Тюменском регионе и стране.

Зарегистрироваться можно до 10 сентября на сайте форум-утро.рф в разделе "Городская программа" или отсканировать QR-код и заполнить анкету в торговом центре.