4,5 миллиарда рублей потратили тюменцы в кафе и ресторанах за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 млрд рублей потратили жители Тюменской области в заведениях общепита в июле 2025 года. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе.

Как сообзает "Вслух.ру", исходя из численности населения 1 млн 626,8 тыс. человек, расходы на каждого составили около 2,8 тыс. рублей. В январе-июле общий чек составил 30 млрд 278,4 млн рублей. Это на 13,2% больше, чем год назад.

В целом по УФО оборот общепита составил 212 млрд 111,5 млн рублей, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Снижение на 6,7% зафиксировано в ЯНАО.