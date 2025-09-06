  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северный

4,5 миллиарда рублей потратили тюменцы в кафе и ресторанах за месяц

Общество, 18:48 06 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 млрд рублей потратили жители Тюменской области в заведениях общепита в июле 2025 года. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе.

Как сообзает "Вслух.ру", исходя из численности населения 1 млн 626,8 тыс. человек, расходы на каждого составили около 2,8 тыс. рублей. В январе-июле общий чек составил 30 млрд 278,4 млн рублей. Это на 13,2% больше, чем год назад.

В целом по УФО оборот общепита составил 212 млрд 111,5 млн рублей, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Снижение на 6,7% зафиксировано в ЯНАО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кафе , общепит , рестораны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 06.09.2025Фитнес-эксперт назвал бесполезные для спортсменов добавки
18:48 06.09.20254,5 миллиарда рублей потратили тюменцы в кафе и ресторанах за месяц
18:21 06.09.2025Полное лунное затмение увидят тюменцы 7 сентября
17:59 06.09.2025"Школа межэтнической журналистики" откроет двери для тюменских студентов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора