"Школа межэтнической журналистики" откроет двери для тюменских студентов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студентов Тюменской области от 18 до 30 лет приглашают стать участниками "Школы межэтнической журналистики". Приоритет отдается тем, кто уже работает в СМИ, учится на "журналистике" и смежных направлениях, ведет блог, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Бесплатная обучающая программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. Региональный модуль будет проходить очно и онлайн с сентября по ноябрь. Федеральный состоится в декабре в Москве. К нему будут допущены лучшие студенты.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 20 сентября прислать мотивационное письмо на почту school@nazaccent.ru, затем пройти собеседование – очно или онлайн.