Подозреваемого в краже кофе и масла из магазина разыскивают в Тюмени

Происшествия, 16:01 07 сентября 2025

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Личность подозреваемого в краже устанавливают в Тюмени сотрудники городского отдела полиции №5. 30 августа около 15 часов неизвестный в магазине "Пятерочка" по ул. 50 лет Октября 47, похитил шампунь, сливочное масло и кофе.

Подозреваемый - мужчина 30 - 35 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы тёмного цвета. Был одет в куртку темного цвета, белую футболку, штаны темного цвета, черные кроссовки с белой подошвой.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 794-310, либо 102.

# кража , розыск

