  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер южный

Тюменский преподаватель иностранных языков стажировалась в Ляодунском университете

Общество, 16:20 08 сентября 2025

ТюмГУ

Преподаватель Центра иностранных языков и коммуникативных технологий ТюмГУ Яна Андреева стала обладательницей стипендии для преподавателей китайского языка и прошла стажировку в Ляодунском университете (Даньдун, провинция Ляонин Китая). Она приняла участие в конференции "Перевод и изучение: древнерусская литература и культура", организованной Институтом литературы и журналистики Сычуаньского университета.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, вместе с преподавателем Сычуаньского университета Ян Сути она представила доклад о переводе древнерусских житий на китайский язык. Научное событие проходило в городе Чэнду и собрало исследователей русской литературы из ведущих университетов Китая и России.

"Преподавание китайского языка — это постоянный интеллектуальный вызов. Преподаватель нуждается в постоянной практике с носителями, чтобы не терять остроту восприятия языка, именно поэтому подобные стажировки — это мощнейший импульс для профессионального и личностного роста. Программа обучения в Ляодунском университете была насыщенная. Помимо языковых занятий, университет предложил различные курсы по каллиграфии, китайской живописи, боевому искусству тайцзицюань. Кроме того, посещение практических занятий китайских коллег, наблюдение за их работой позволило перенять новейшие образовательные технологии и подходы к преподаванию китайского языка", - рассказала Яна Андреева.

Стипендия учреждена Центром международного языкового обмена и сотрудничества Министерства образования КНР. В течение пяти месяцев участники программы получали возможность повысить свой профессиональный уровень в кругу единомышленников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Китай , международные отношения , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:42 08.09.2025Регионы России получат более 7 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями
16:20 08.09.2025Тюменский преподаватель иностранных языков стажировалась в Ляодунском университете
16:09 08.09.2025Тюменская область вошла в топ-5 регионов по поданным на госуслугах заявлениям в ссузы
15:58 08.09.2025Более 500 человек посетили "Библиодень" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора