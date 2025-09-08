Тюменский преподаватель иностранных языков стажировалась в Ляодунском университете

ТюмГУ ТюмГУ

Преподаватель Центра иностранных языков и коммуникативных технологий ТюмГУ Яна Андреева стала обладательницей стипендии для преподавателей китайского языка и прошла стажировку в Ляодунском университете (Даньдун, провинция Ляонин Китая). Она приняла участие в конференции "Перевод и изучение: древнерусская литература и культура", организованной Институтом литературы и журналистики Сычуаньского университета.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, вместе с преподавателем Сычуаньского университета Ян Сути она представила доклад о переводе древнерусских житий на китайский язык. Научное событие проходило в городе Чэнду и собрало исследователей русской литературы из ведущих университетов Китая и России.

"Преподавание китайского языка — это постоянный интеллектуальный вызов. Преподаватель нуждается в постоянной практике с носителями, чтобы не терять остроту восприятия языка, именно поэтому подобные стажировки — это мощнейший импульс для профессионального и личностного роста. Программа обучения в Ляодунском университете была насыщенная. Помимо языковых занятий, университет предложил различные курсы по каллиграфии, китайской живописи, боевому искусству тайцзицюань. Кроме того, посещение практических занятий китайских коллег, наблюдение за их работой позволило перенять новейшие образовательные технологии и подходы к преподаванию китайского языка", - рассказала Яна Андреева.

Стипендия учреждена Центром международного языкового обмена и сотрудничества Министерства образования КНР. В течение пяти месяцев участники программы получали возможность повысить свой профессиональный уровень в кругу единомышленников.