Препарат "Ветциклин" изымают из продажи в Тюменской области

Общество, 10:31 09 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Препарат "Ветциклин" изымают из продажи в Тюменской области. Контрафактную партию - серия 42210655, срок годности 03.06.2027 производства греческой компании "VETHELLAS S.A." — выявили в регионе, сообщает управление Россельхознадзора.

Отметим, лекарство используют для лечения бактериальных инфекций телят, свиней и сельскохозяйственных птиц.

Кроме того, запрещены перемещение и оборот этого лекарственного средства.

При получении любой информации об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо незамедлительно проинформировать управление по телефону (3452)43-97-82 или e-mail:vtngit72@fsvps.gov.ru.

# контрафакт , Россельхознадзор

