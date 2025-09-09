Препарат "Ветциклин" изымают из продажи в Тюменской области
Препарат "Ветциклин" изымают из продажи в Тюменской области. Контрафактную партию - серия 42210655, срок годности 03.06.2027 производства греческой компании "VETHELLAS S.A." — выявили в регионе, сообщает управление Россельхознадзора.
Отметим, лекарство используют для лечения бактериальных инфекций телят, свиней и сельскохозяйственных птиц.
Кроме того, запрещены перемещение и оборот этого лекарственного средства.
При получении любой информации об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо незамедлительно проинформировать управление по телефону (3452)43-97-82 или e-mail:vtngit72@fsvps.gov.ru.