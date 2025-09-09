  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Петербургский галерист представит в Тюмени более 100 оригинальных работ Пабло Пикассо

Общество, 17:25 08 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку "Пабло Пикассо: художник среди поэтов" откроют в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 12 сентября. Более 100 оригинальных работ испанского и французского художника, скульптора, графика, дизайнера привез в Тюмень петербургский галерист Павел Башмаков.

По информации организаторов экспозиции, премьерный показ проекта состоялся в Государственном Эрмитаже. В Тюмени зрителей ждет не только знакомство с подлинными произведениями Пикассо, но и возможность оказаться в уникальном мультимедийном пространстве, создающем эффект полного погружения в творческий мир художника.

"Проект представлен петербургской Bashmakov Gallery – галереей современного искусства, чьи выставки успешно проходят в крупнейших музеях страны. Зрителям будут представлены произведения разных периодов творчества Пикассо: гравюры к "Метаморфозам" Овидия, офорты к "Неведомому шедевру" Бальзака, цинкографии к "Песне мертвых" Пьера Реверди и другие. Каждая серия сопровождается историей ее создания", - рассказали в музее.

Возрастное ограничение: 12+.

# музей Словцова , Пабло Пикассо

