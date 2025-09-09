  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-западный

Горячее водоснабжение  на время отключат в нескольких домах Тюмени  с 9 сентября

Общество, 18:42 08 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Временное отключение горячего водоснабжения в 24 жилых домах и трех других объектах запланировано в Тюмени с 9 по 29 сентября. Это необходимо для подключения к системе теплоснабжения межвузовского кампуса – масштабного проекта, который станет новым центром развития образовательной и научной сферы города.

Как сообщили в АО "УСТЭК", параллельно будут подключены жилые комплексы "Этика", "Добро", "Космо" и "Айвазовский City".

В рамках обновления теплосетей установят семь новых врезок различного диаметра (от 125 до 400 мм) в действующую магистраль диаметром 500 мм. Также по плану: монтаж четырёх тепловых камер; установка и бетонирование неподвижной опоры на существующей тепловой сети.

Все семь врезок выполнят одновременно, что позволит избежать многократного переключения для каждого потребителя.

По словам директора по капитальному строительству и ремонту АО "УСТЭК" Веры Маторыгиной, длительность отключения обусловлена технологическими особенностями работ. "После монтажа и бетонирования неподвижной опоры требуется время для набора необходимой прочности бетона – этот процесс занимает 7 – 10 дней. В указанный период будут выполнены все остальные работы по интеграции новых объектов в тепловую сеть", – отметила руководитель.

Все работы проводятся в строгом соответствии с установленными нормативами и требованиями законодательства. Перед началом продели необходимую проектную подготовку, включая разработку документации и выбор подрядных организаций.

“Для минимизации неудобств для жителей рекомендуется рассмотреть возможность установки квартирных водонагревателей. Это позволит обеспечить комфортные условия быта в период проведения работ”, – заключили в АО "УСТЭК".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водоснабжение , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 08.09.2025Горячее водоснабжение  на время отключат в нескольких домах Тюмени  с 9 сентября
18:20 08.09.2025Стартовал городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири"
18:10 08.09.2025Жительницу Ишима отметили за поддержку участников СВО
18:09 08.09.2025Новую книгу "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" представили в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора