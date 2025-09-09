Горячее водоснабжение на время отключат в нескольких домах Тюмени с 9 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Временное отключение горячего водоснабжения в 24 жилых домах и трех других объектах запланировано в Тюмени с 9 по 29 сентября. Это необходимо для подключения к системе теплоснабжения межвузовского кампуса – масштабного проекта, который станет новым центром развития образовательной и научной сферы города.

Как сообщили в АО "УСТЭК", параллельно будут подключены жилые комплексы "Этика", "Добро", "Космо" и "Айвазовский City".

В рамках обновления теплосетей установят семь новых врезок различного диаметра (от 125 до 400 мм) в действующую магистраль диаметром 500 мм. Также по плану: монтаж четырёх тепловых камер; установка и бетонирование неподвижной опоры на существующей тепловой сети.

Все семь врезок выполнят одновременно, что позволит избежать многократного переключения для каждого потребителя.

По словам директора по капитальному строительству и ремонту АО "УСТЭК" Веры Маторыгиной, длительность отключения обусловлена технологическими особенностями работ. "После монтажа и бетонирования неподвижной опоры требуется время для набора необходимой прочности бетона – этот процесс занимает 7 – 10 дней. В указанный период будут выполнены все остальные работы по интеграции новых объектов в тепловую сеть", – отметила руководитель.

Все работы проводятся в строгом соответствии с установленными нормативами и требованиями законодательства. Перед началом продели необходимую проектную подготовку, включая разработку документации и выбор подрядных организаций.

“Для минимизации неудобств для жителей рекомендуется рассмотреть возможность установки квартирных водонагревателей. Это позволит обеспечить комфортные условия быта в период проведения работ”, – заключили в АО "УСТЭК".