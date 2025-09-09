  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Участник "Боевого кадрового резерва" стажируется в городском комитете информатизации

Общество, 17:08 08 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник "Боевого кадрового резерва" Никита Иванов проходит стажировку в городском комитете по информатизации Тюмени.

Первый день стажировки был посвящен знакомству с деятельностью учреждения и разработке индивидуального плана работы.

В ходе вводной встречи Никита Иванов подробно рассказал о своих профессиональных интересах и карьерных целях.

Были также определены ключевые направления и структурные подразделения, где стажер сможет получить наиболее ценный практический опыт.

Стажировка совпала с подготовкой к XVIII Тюменскому цифровому форуму и выставке, посвящённым инновационным разработкам и технологическим решениям на основе искусственного интеллекта.

По словам главы Тюмени Максима Афанасьева, это станет отличной возможностью для погружения стажёра в современную ИТ-экосистему.

"Участие в форуме позволит ему ознакомиться с последними трендами и перспективными направлениями развития цифровой индустрии", - приводит слова главы города Максима Афанасьева издание Вслух.ру.

# Боевой кадровый резерв

