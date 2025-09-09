В Бердюжском округе подготовились к старту отопительного сезона

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Котельные подготовили к началу отопительного сезона в Бердюжском округе. Оценил проведенную работу директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев 9 сентября, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Вместе с главой округа Александром Хуснулиным он посетил центральную котельную, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома, районную больницу, здание суда, комплексный центр социальной защиты населения и детский сад.

По словам Александра Хуснулина, в 2024 году на этом объекте заменили водогрейный котел с комбинированной газодизельной горелкой, установили резервный источник электропитания.

В целом, для обеспечения надежного функционирования в отопительный период в Бердюжском округе подготовили, социальные объекты, завершаются работы в многоквартирных домах, на тепловых сетях, водозаборах и водоочистных станциях. Готовность округа к зиме составляет 98 %, что сопоставимо с региональным показателем.