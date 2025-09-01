  • 10 сентября 202510.09.2025среда
В Ишиме подготовили системы теплоснабжения домов к сезону

Общество, 20:18 09 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помывку и опрессовку систем теплоснабжения провели в 521 многоквартирном доме Ишима. Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в муниципалитете, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"С понижением температуры мы должны подать тепловую энергию, в первую очередь, в детские сады, школы и больницу. На данный момент такой необходимости нет, но к этому нужно быть готовыми. Вопрос подготовки к отопительному сезону держу на личном контроле", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

Учреждения социальной сферы города все необходимые мероприятия выполнили и уже на этой неделе получат паспорта готовности.

# ЖКХ , Ишим , подготовка к зиме

