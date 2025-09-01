  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северный

Более 14 тысяч домов подготовят УК в Тюменской области к отопительному сезону

Общество, 12:08 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14 тыс. многоквартирных домов подготовят управляющие компании в Тюменской области к отопительному сезону. Они завершают ремонт систем теплоснабжения по региональной программе капремонта, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Ресурсоснабжающие организации выполнили профилактические опрессовки сетей, ведут к завершению ремонтную кампанию.

Муниципалитеты подготовили социальные учреждения к запуску тепла.

Общая готовность Тюменской области к зиме на 1 сентября оценивалась в 96,4 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , подготовка к зиме , теплоснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 11.09.2025Более 14 тысяч домов подготовят УК в Тюменской области к отопительному сезону
11:35 11.09.2025Станцию водоподготовки запустили в Упоровском районе
11:13 11.09.2025Готовность Бердюжского округа к отопительному сезону составила 98 %
10:40 11.09.2025Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в Ярковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора