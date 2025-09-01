Более 14 тысяч домов подготовят УК в Тюменской области к отопительному сезону
Более 14 тыс. многоквартирных домов подготовят управляющие компании в Тюменской области к отопительному сезону. Они завершают ремонт систем теплоснабжения по региональной программе капремонта, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Ресурсоснабжающие организации выполнили профилактические опрессовки сетей, ведут к завершению ремонтную кампанию.
Муниципалитеты подготовили социальные учреждения к запуску тепла.
Общая готовность Тюменской области к зиме на 1 сентября оценивалась в 96,4 %.