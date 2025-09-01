Готовность Бердюжского округа к отопительному сезону составила 98 %

| Фото: администрация Бердюжского округа | Фото: администрация Бердюжского округа

98 % составила готовность Бердюжского округа к началу отопительного сезона. На подготовку систем теплоснабжения потратили 20 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета, сообщает администрация муниципалитета.

Всего в округе 31 котельная. Только две из них работают на твёрдом топливе, остальные на газе. В сезон подготовки заменили один котел, еще на двух провели капитальный ремонт, заменили 300 м теплотрассы.

В центральной котельной с. Бердюжье, которая отапливает многоэтажные дома и объекты социальной сферы, заменили узлы учёта газа, запорную арматуру и прочистили фильтры котлов.

К 15 сентября все объекты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.