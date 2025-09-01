Станцию водоподготовки запустили в Упоровском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую станцию водоподготовки запустили в работу на центральном водопроводе п. Емуртлинский Упоровского округа. Средства на установку оборудования были выделены из областного бюджета, сообщил глава муниципального образования Анатолий Игловиков.

"В новом павильоне установлено современное оборудование, которое прошло все необходимые пусконаладочные работы. Получены результаты лабораторных исследований, подтверждающие качество воды. Теперь каждый житель Емуртлинского может быть уверен, что у него есть доступ к чистой питьевой воде. Это еще один шаг вперед для улучшения условий жизни в нашем округе", - подчеркнул глава.

Он призвал земляков населенных пунктов, где есть центральное водоснабжение подключаться к водопроводу.