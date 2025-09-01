  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
Пресс-конференция о детской дорожной безопасности в Тюменской области

Общество, 17:02 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Детская дорожная безопасность, участие Тюменской области во Всероссийской неделе безопасности дорожного движения" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 12 сентября в 10 часов.

Спикеры: начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

