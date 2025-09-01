  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Произведения русских композиторов исполнит для тюменцев хор Свердловской филармонии

Общество, 08:07 15 сентября 2025

ТКТО | Фото: ТКТО

Симфонический хор Свердловской филармонии выступит в Тюмени 5 октября. Коллектив исполнит в Тюменской филармонии произведения русских композиторов, сообщает пресс-служба ТКТО.

В программу концерта вошли два произведения Александра Алябьева "В танце" и знаменитый "Соловей". Слушателям представят известные композиции Валерия Гаврилина, Георгия Свиридова, Николая Драницына, Николая Римского-Корсакова и несколько русских народных песен.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, на пешеходной улице Дзержинского в инфокиоске "Культурная точка" и на сайте.

# концерты , Тюменская филармония , хор

