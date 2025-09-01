В ТИУ создали учебник для предпринимателей

Учебное пособие для формирования предпринимательских навыков у студентов разработали на кафедре интеллектуальных систем и технологий Тюменского индустриального университета. Оно призвано помочь получить навыки создания востребованного на рынке продукта через участие в проектной деятельности и способствовать развитию студенческого стартаповского движения.

Над книгой работала команда авторов, в числе которых первый вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров, заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, сотрудники кафедры.

Каждый выпускник университета, по словам ответственного редактора учебного пособия "18 уроков проектной деятельности в вузе в реализации концепции "умного города", заведующего кафедрой интеллектуальных систем и технологий, доктора технических наук, профессора Олега Данилова, должен иметь навыки предпринимательства, если мы хотим иметь в стране развитую рыночную экономику.

"Это новая парадигма образовательного процесса, нацеленного на подготовку уникальных специалистов, способных создавать ценность, – считает он. – Для этого к академическим занятиям, научной и внеучебной работе мы добавляем проектную деятельность. В такой образовательной модели меняется роль преподавателя. Он не просто транслирует информацию, а выступает ментором, помогает понять и освоить материал, который студент получил самостоятельно. После того как знания получены, студент сразу приступает к решению задач и созданию продукта. Итогом становится не традиционная проверка знаний на экзамене, а защита проекта перед экспертами".

Пока будущие предприниматели используют в обучении электронные версии уроков. Планируется издать пособие тиражом до 1 тыс. экземпляров. Его авторы отмечают, что работа по созданию учебного пособия велась в рамках гранта ТИУ, выигранного в рамках федеральной программы "Приоритет 2030". Задача следующего этапа – вывести предложенную модель проектной деятельности на новый уровень и масштабировать ее на весь университет.