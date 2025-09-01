В Аромашевском округе тепло в дома поступит до 19 сентября

Отопительный сезон стартует в Аромашевском округе 16 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Игорь Власов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что запуск котельных будет осуществляться в плановом режиме с 16 по 19 сентября.

"Уважаемые земляки, прошу вас обратить особое внимание на состояние отопительного оборудования, расположенного внутри квартир и учреждений. После запуска отопления провести работы по развоздушиванию стояков и батарей", - сообщил глава округа.