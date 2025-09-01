  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
В Аромашевском округе тепло в дома поступит до 19 сентября

Общество, 11:57 12 сентября 2025

Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

Отопительный сезон стартует в Аромашевском округе 16 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Игорь Власов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что запуск котельных будет осуществляться в плановом режиме с 16 по 19 сентября.

"Уважаемые земляки, прошу вас обратить особое внимание на состояние отопительного оборудования, расположенного внутри квартир и учреждений. После запуска отопления провести работы по развоздушиванию стояков и батарей", - сообщил глава округа.

# Аромашевский округ , отопительный сезон

13:58 12.09.2025Графика Пабло Пикассо к произведениям французских поэтов впервые представлена в Тюмени
13:25 12.09.2025Новинками сезона на ярмарке абонементов в Тюмени стали программы для детей
13:14 12.09.2025Энергетики в Тюменской области на время выборов усилили контроль за объектами электросетевого комплекса
13:03 12.09.2025Каждый седьмой пострадавший в ДТП ребенок в Тюменской области перевозился с нарушениями

