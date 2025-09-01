В парке с. Кутарбитка Тобольского округа установили камеры видеонаблюдения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три камеры видеонаблюдения установили в парке "Семейный" села Кутарбитка Тобольского округа. Прежде всего это система безопасности для детей и взрослых и предупреждение правонарушений в общественном месте, сообщает администрация муниципалитета.

Парк в с. Кутарбитка был заложен жителями в 2022 году. Они высадили саженцы деревьев и разбили клумбы. В 2023 году по программе инициативного бюджетирования установили детскую игровую площадку, в этом - арт-объект и общественный туалет.

По программе развития культуры в сёлах Тобольского округа весной открыли всесезонную досуговую площадку купольного типа.