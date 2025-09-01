Энергетики в Тюменской области на время выборов усилили контроль за объектами электросетевого комплекса

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия"

К ликвидации возможных технологических нарушений в единый день голосования компания "Россети Тюмень" подготовила 194 бригады и 403 единицы спецтехники.

Контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, Ханты-Мансийского округа -Югры и Ямала в период голосования будет усилен, сообщает пресс-служба компании.

"Всего в трех регионах будут действовать 1 тысяч 37 избирательных участков, более половины из которых подключены к сетям компании, - отмечено в сообщении. - С 12 по 15 сентября приостановлено выполнение плановых ремонтных работ и переключений на центрах питания. В дни проведения выборов организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала".

При необходимости компания "Россети Тюмень" готова задействовать 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 15,5 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).