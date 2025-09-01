  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Энергетики в Тюменской области на время выборов усилили контроль за объектами электросетевого комплекса

Общество, 13:14 12 сентября 2025

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия"

К ликвидации возможных технологических нарушений в единый день голосования компания "Россети Тюмень" подготовила 194 бригады и 403 единицы спецтехники.

Контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, Ханты-Мансийского округа -Югры и Ямала в период голосования будет усилен, сообщает пресс-служба компании.

"Всего в трех регионах будут действовать 1 тысяч 37 избирательных участков, более половины из которых подключены к сетям компании, - отмечено в сообщении. - С 12 по 15 сентября приостановлено выполнение плановых ремонтных работ и переключений на центрах питания. В дни проведения выборов организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала".

При необходимости компания "Россети Тюмень" готова задействовать 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 15,5 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 12.09.2025Графика Пабло Пикассо к произведениям французских поэтов впервые представлена в Тюмени
13:25 12.09.2025Новинками сезона на ярмарке абонементов в Тюмени стали программы для детей
13:14 12.09.2025Энергетики в Тюменской области на время выборов усилили контроль за объектами электросетевого комплекса
13:03 12.09.2025Каждый седьмой пострадавший в ДТП ребенок в Тюменской области перевозился с нарушениями

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора