Тюменские шахматисты поборются за кубок главы города

Общество, 18:21 12 сентября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по шахматам соберут спортсменов на базе спортивной школы "Ладья" в Тюмени 14 сентября. Они пройдут в рамках многонационального спортивного фестиваля на Кубок главы города, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

Первый всероссийский многонациональный спортивный фестиваль стартовал в Тюмени 22 августа. Спортивная программа включает семь дисциплин: шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, стрельбу из пневматического ружья, мини-футбол и сдачу нормативов комплекса ГТО.

Следующий этап — игра в шашки — пройдет 21сентября. Спортсмены покажут свое умение оперативно принимать важные решения и просчитывать стратегию на несколько шагов вперед.

