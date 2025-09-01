Тюменские шахматисты поборются за кубок главы города

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по шахматам соберут спортсменов на базе спортивной школы "Ладья" в Тюмени 14 сентября. Они пройдут в рамках многонационального спортивного фестиваля на Кубок главы города, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

Первый всероссийский многонациональный спортивный фестиваль стартовал в Тюмени 22 августа. Спортивная программа включает семь дисциплин: шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, стрельбу из пневматического ружья, мини-футбол и сдачу нормативов комплекса ГТО.

Следующий этап — игра в шашки — пройдет 21сентября. Спортсмены покажут свое умение оперативно принимать важные решения и просчитывать стратегию на несколько шагов вперед.