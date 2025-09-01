Новые платные парковки появились в центре Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Единое городское парковочное пространство расширили в Тюмени с 15 сентября. Новые парковки появились на улицах Советской, Профсоюзной и Дзержинского. Всего более 300 машиномест, сообщили в городской администрации.

Специалисты Тюменьгормоста установили паркомат на территории автостоянки в створе улиц Северной – М. Тореза – Ленина (напротив ТЦ "Рентал"). Она переведена в платный режим работы в ночное время – с 18 до 9 часов. За час стоянки необходимо будет заплатить 35 рублей. В дневное время автовладельцы смогут ей пользоваться, как и прежде, бесплатно.

Круглосуточный платный режим парковочного пространства организован в районе улицы Дзержинского, а также на улицах Максима Горького и Республики в районе площади 400-летия Тюмени. За парковку автомобилей нужно будет заплатить на улицах Профсоюзной, Советской и на ряде участков по улицам Герцена и Оржоникидзе. При этом за стоянку на новом парковочном пространстве не придется платить в субботу, воскресенье и праздничные дни.

На нововведения в правилах стоянки указывают установленные поблизости паркоматы и дорожные знаки. Кроме того, ведется работа по информированию населения об изменениях работы парковочного пространства.

"Стоимость оплаты за парковку на разных участках будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час. Это зависит от спроса на то или иное пространство. Там, где спрос выше, и цена выше. Штраф за неоплаченную парковку составит 2500 рублей, а при повторном нарушении – уже 5000 рублей", – пояснил исполняющий обязанности директора МКУ "Тюменьгортранс" Евгений Ташланов.

Напомним, что внести платеж за время пользования единым городским парковочным пространством можно посредством приложения "Тюменские парковки", которое позволяет выставлять время стоянки транспортного средства с точностью до минуты, а также проводить оплату в течение суток, в которые автомобиль был размещен на платной парковке, но не позднее 23 часов 59 минут. Главное – запомнить время начала и окончания стоянки. Кроме того, пользователь приложения всегда в курсе всех новшеств и изменений парковочного пространства.

Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722.