  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

Тюмень на два дня станет столицей креативных идей

Общество, 18:43 12 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум креативных предпринимателей КПД в третий раз пройдет в Тюменском технопарке 3-4 октября. Заявки подали уже участники из более чем 20 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ханты-Мансийска, Тюмени и других, сообщает пресс-служба ТАРКИ.

В этом году участники смогут посетить лекции и мастер-классы, практические сессии, а также установить полезные контакты и найти новых партнеров.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Подробности представлены на сайте.

Параллельно с форумом пройдет VII сезон проекта "Неделя моды. Сибирь", а с 5 по 12 октября состоятся Международный кинофестиваль "Ноль плюс" и форум "Кинопедагогика". В рамках этого социального проекта реализуется инициатива по созданию "Сети инклюзивных киноклубов (Не)такой как все". Напомним, эта идея была представлена президенту России на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ в этом году.

Добавим, в Тюменской области креативные индустрии, охватывают широкий спектр деятельности. По итогам 2024 года регион вошел в тройку финалистов Национальной премии в сфере креативных индустрий. Это главная отраслевая награда страны. На опыте семи регионов, в том числе Тюменской области, разработан Федеральный стандарт развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# КПД , креативные индустрии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 12.09.2025В парке с. Кутарбитка Тобольского округа установили камеры видеонаблюдения
19:35 12.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов
19:10 12.09.2025В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"
18:54 12.09.2025Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора