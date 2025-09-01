Тюмень на два дня станет столицей креативных идей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум креативных предпринимателей КПД в третий раз пройдет в Тюменском технопарке 3-4 октября. Заявки подали уже участники из более чем 20 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ханты-Мансийска, Тюмени и других, сообщает пресс-служба ТАРКИ.

В этом году участники смогут посетить лекции и мастер-классы, практические сессии, а также установить полезные контакты и найти новых партнеров.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Подробности представлены на сайте.

Параллельно с форумом пройдет VII сезон проекта "Неделя моды. Сибирь", а с 5 по 12 октября состоятся Международный кинофестиваль "Ноль плюс" и форум "Кинопедагогика". В рамках этого социального проекта реализуется инициатива по созданию "Сети инклюзивных киноклубов (Не)такой как все". Напомним, эта идея была представлена президенту России на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ в этом году.

Добавим, в Тюменской области креативные индустрии, охватывают широкий спектр деятельности. По итогам 2024 года регион вошел в тройку финалистов Национальной премии в сфере креативных индустрий. Это главная отраслевая награда страны. На опыте семи регионов, в том числе Тюменской области, разработан Федеральный стандарт развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив.