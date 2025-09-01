В Тюменской области сократилась смертность от суррогатного алкоголя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смертность от употребления суррогатного алкоголя снизилась на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество отравлений алкоголем уменьшилось на 21%.

"День трезвости — это не о запретах и статистике, а о возможностях. Возможность провести день ясно, почувствовать себя здоровым, быть примером для своих родных, детей. Если есть проблема с употреблением алкоголя – сделать первые шаги к исправлению ситуации. Наши врачи всегда готовы прийти на помощь в преодолении зависимости от алкоголя", - отметил главный врач тюменского Областного наркологического диспансера Виталий Андреев.

Как сообщает "Мегатюмень", алкоголь является фактором риска более чем для 200 заболеваний, например алкогольная болезнь печени, фетальный алкогольный спектр расстройств, алкогольный панкреатит или алкогольное отравление.