  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области сократилась смертность от суррогатного алкоголя

Общество, 13:51 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смертность от употребления суррогатного алкоголя снизилась на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество отравлений алкоголем уменьшилось на 21%.

"День трезвости — это не о запретах и статистике, а о возможностях. Возможность провести день ясно, почувствовать себя здоровым, быть примером для своих родных, детей. Если есть проблема с употреблением алкоголя – сделать первые шаги к исправлению ситуации. Наши врачи всегда готовы прийти на помощь в преодолении зависимости от алкоголя", - отметил главный врач тюменского Областного наркологического диспансера Виталий Андреев.

Как сообщает "Мегатюмень", алкоголь является фактором риска более чем для 200 заболеваний, например алкогольная болезнь печени, фетальный алкогольный спектр расстройств, алкогольный панкреатит или алкогольное отравление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# алкоголь , наркологический диспансер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 13.09.2025В Ишимском округе отопительный сезон начнется с 15 сентября
15:31 13.09.2025Тюменский садовод поделилась советами, как сохранить яблоки зимой
15:01 13.09.2025В Тюменской области завершилось досрочное голосование 
14:47 13.09.2025Тюменские компании представят свое оборудование на форуме TNF

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора